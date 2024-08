Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Roma 0-0, che grinta i rossoblù con Nicola: la traversa di Marin fa tremare De Rossi. Un bellissimo Cagliari sfiora la vittoria alla Unipol Domus anche nel finale con Pavoletti: piace il grande spirito di squadra e un gioco finalmente coraggioso anche contro le grandi, il mister schiera una squadra coraggiosa che combatte su ogni pallone e conquista il primo punto della stagione. Migliori in campo Marin e Wieteska, oltre a Scuffet per lacune parate decisive. Il Cagliari ha dominato nel primo tempo facendo soffrire tantissimo i giallorossi, un buon Luvumbo è stato fermato da troppi falli e un ottimo Piccoli ha fatto ballare la difesa avversaria. Piccoli è quel centravanti mobile e potente che Ranieri non ha mai avuto, i nuovi arrivati hanno iniziato alla grande. Nella ripresa la Roma ha alzato il baricentro per cercare di vincere ma si è resa pericolosa soltanto con una traversa, arrivata proprio nell’azione precedente alla contro traversa poi colpita da Marin con un gran tiro da fuori area. Il Cagliari è stato sempre lucido e compatto, non si è mai arreso, non è calato alla distanza. Il mister le ha tentate tutte inserendo anche Lapadula, non è arrivato il gol del vantaggio ma la difesa è rimasta imbattuta. Un buon pareggio, un bel punto per cominciare la stagione rossoblù. I tifosi adesso sono fiduciosi.