Cagliari, rivoluzione sale operatorie al Businco: “Ma garantiremo tutte le operazioni ai pazienti”

L’utilizzo della rimanente sala operatoria attualmente ad uso esclusivo della terapia del dolore, sarà condiviso con la chirurgia senologica e con la struttura di Anestesia e rianimazione per il posizionamento di accessi venosi per le terapie oncologiche. Questo consentirà di non modificare l’attuale numero di interventi in programma. La Ginecologia oncologica e la chirurgia toracica, i cui interventi erano garantiti dall’attività delle due sale che saranno ristrutturate, troveranno piena accoglienza presso il presidio San Michele. Anche in questo caso il programma prevede la conservazione del numero di interventi programmati. In particolare la Ginecologia Oncologica potrà avvalersi delle due sedi attuali per la degenza delle pazienti. La Chirurgia Toracica troverà ubicazione per la degenza dei pazienti nell’ala nord del settimo piano del San Michele, e sarà garantito lo stesso numero di interventi chirurgici in programma presso le sale operatorie del medesimo presidio. Inoltre sarà dedicata ad uno esclusivo un ambiente per l’attività di endoscopia toracica, attrezzato con strumenti di nuova generazione appena acquisiti dall’Azienda, situato in un’area al quinto piano. Quanto sopra è stato comunicato e condiviso con i Direttori di Dipartimento che durante la riunione del Collegio di Direzione, tenutasi in data 18 ottobre, hanno valutato positivamente il piano organizzativo presentato. In data 21 ottobre 2024, a seguito dell’incontro con i Sindacati del Comparto (che ha chiesto un ulteriore incontro di aggiornamento) e i Sindacati della dirigenza medica è stato proposto un confronto sanitario/tecnico tra l’azienda e i rappresentanti delle strutture soggette a ripianificazione organizzativa al fine di individuare un percorso condiviso, che tenga conto delle esigenze dei pazienti e dei dipendenti coinvolti nel processo di riorganizzazione.