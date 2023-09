Buio, spazzatura e pochi parcheggi. E un cantiere eterno che complica tutto. Sono in rivolta gli abitanti della zona di via Rossini. Nel mirino il Comune per il cantiere dell’ex scuola di via Boito (fermo da tempo) che occupa posti auto e squalifica tutta la zona. “Siamo pronti a organizzare un comitato di quartiere”

Buio, spazzatura e pochi parcheggi. E un cantiere eterno che complica tutto. Sono in rivolta gli abitanti della zona di via Rossini. Nel mirino il Comune per il cantiere dell’ex scuola di via Boito (fermo da tempo) che occupa posti auto e squalifica tutta la zona. “Vorremmo organizzare insieme agli abitanti di zona un comitato di quartiere. Stiamo vivendo in condizioni di sporcizia assurde”, dichiara veronica Mattiozzi, “l’ex scuola di via Boito è diventata un letamaio piena di gabbiani, erbacce e topi. E’ completamente abbandonata a se stessa da mesi. Ci hanno privato di 100 parcheggi circa quando potrebbero indietreggiare con le reti e restituire al quartiere qualche posto auto in più e invece ci ritroviamo con una recinzione piena di rifiuti che puzza e porta polvere e bestie. I commercianti della zona”, aggiunge, “stanno morendo e invece di mandare gli agenti a fermare i cafoni che insudiciano i marciapiedi, continuano a mettere multe su multe se lasci l’auto 3 minuti in zone dove ci sono cartelli da mesi di lavori in corso che sono invece praticamente inesistenti. Adesso stanno chiudendo anche via Monteverdi. Ma dove dobbiamo parcheggiare? Le strade poi”, prosegue, “sono buie e pericolose per chi le attraversa. Sono accese già alle 18, ma vengono spente alle 5 lasciando le strade senza luce. In programma un incontro con un legale per organizzare una petizione o un comitato di quartiere perché stiamo vivendo una situazione vergognosa”.