Cagliari, ritrovato lo scanner dentistico da 37mila euro: “Grazie a un operatore della De Vizia”

Un piccolo, e insperato, miracolo. Il trolley con dentro lo scanner dentistico da 37mila euro rubato cinque giorni fa dall’automobile della dentista Sara Proietti, a Genneruxi, è stato ritrovato, senza nemmeno un graffio e perfettamente funzionante. A notare la valigetta, a Cagliari, è stato un operatore della De Vizia. L’uomo si è ricordato subito dell’articolo pubblicato da Casteddu Online e ha contattato la dottoressa. È proprio lei a darne notizia, felice, mentre stringe tra le mani il preziosissimo macchinario: “I ladri l’hanno lasciato su una panchina in via Castiglione, forse perché hanno letto che, se l’avessero acceso, sarebbero stati subito rintracciati”. L’operatore ecologico, poche ore fa, ha riconsegnato trolley e macchinario alla Proietti: “Quando mi ha chiamata non volevo crederci. Avevo già dato per scontato che non avrei più rivisto il mio scanner e mi ero già messa il cuore in pace, se così si può dire, sapendo di dover pagare un leasing per un apparecchio che non avevo più”.

“Dentro il trolley non mancava nulla, nemmeno la lastra dell’ultimo paziente che ho visitato prima del furto. Ho dato una ricompensa all’addetto alla raccolta dei rifiuti, era il minimo che potessi fare”.