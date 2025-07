Anche quest’anno, con l’avvio della stagione estiva, è tornata a Cagliari la pattuglia mista composta da militari dell’Arma dei Carabinieri e da un appartenente alla Gendarmeria nazionale francese, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale previste dagli accordi bilaterali tra Italia e Francia.

L’iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei principali centri ad alta affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato e riconoscibile sia per i cittadini italiani che per i numerosi visitatori francesi presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste saranno operative nel capoluogo e nelle località costiere limitrofe, con particolare attenzione alle zone balneari, agli eventi pubblici e ai luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo. Il contributo del gendarme francese permetterà non solo di agevolare la comunicazione con i turisti connazionali, ma anche di migliorare il coordinamento informativo tra autorità italiane e francesi, soprattutto in situazioni di emergenza o necessità consolare.

L’attività congiunta si inserisce in un modello ormai collaudato di polizia di prossimità internazionale, basato su fiducia reciproca, interoperabilità operativa e assistenza ai cittadini europei nei Paesi ospitanti. L’obiettivo è quello di aumentare il livello di percezione della sicurezza e assicurare una vacanza serena a tutti coloro che scelgono la Sardegna come meta estiva.

La presenza di forze di polizia straniere a fianco dei Carabinieri italiani conferma, ancora una volta, il valore della cooperazione transnazionale come strumento efficace per la prevenzione dei reati e per la promozione di un’identità europea fondata su sicurezza, accoglienza e collaborazione.