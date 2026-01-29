Hotel Mediterraneo, via libera del Comune alla riqualificazione: nuova struttura e più servizi.

Il futuro dell’Hotel Mediterraneo entra in una fase decisiva. L’amministrazione comunale di Cagliari ha approvato il progetto di riqualificazione dell’edificio storico, aprendo la strada a un intervento che cambierà in modo significativo l’aspetto e le funzioni della struttura ricettiva.

Il piano prevede la demolizione dell’immobile esistente e la costruzione di un nuovo complesso alberghiero, più moderno e adeguato agli standard dell’ospitalità contemporanea. L’operazione consentirà un aumento delle volumetrie fino al 30 per cento, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e delle indicazioni inserite nel piano di recupero dell’area.

Secondo quanto illustrato nel progetto, la nuova struttura punterà su spazi più efficienti, un’organizzazione interna rinnovata e una migliore integrazione con il contesto urbano circostante. Sono previsti ambienti comuni più ampi, servizi aggiornati per gli ospiti e una maggiore attenzione agli aspetti funzionali ed estetici dell’edificio.

L’intervento, promosso dalla proprietà dell’hotel, si inserisce in un più ampio processo di rilancio delle strutture ricettive cittadine, con l’obiettivo di rendere Cagliari sempre più competitiva nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il Comune ha sottolineato come l’operazione rappresenti anche un’occasione di riqualificazione urbana, capace di migliorare l’area e valorizzarne le potenzialità.

I lavori partiranno dopo il completamento degli ultimi passaggi autorizzativi e avranno un impatto significativo sull’immagine dell’hotel, destinato a trasformarsi in una struttura completamente nuova. Un cambiamento che segna la fine di un edificio storico, ma anche l’inizio di una nuova fase per una delle realtà alberghiere più conosciute della città.