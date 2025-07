La denuncia del concittadino A.D. pubblicata oggi da Castedduonline sulla pericolosità dei monopattini e delle biciclette a motore dei Rider che circolano indisturbati in mezzo ai pedoni nella Via Garibaldi è giusta e sacrosanta ma, non è solo Via Garibaldi ” terra di nessuno” con il benestare del Comune. Purtroppo.!!! Così è anche nel Corso Vittorio Emanuele, in Piazza Yenne, in Via Manno, in Via Garibaldi appunto, in Via Alghero. Tutte queste strade sono state classificate dal Comune, a partire dalla Prima Giunta Zedda, contemporaneamente ” PEDONALI” e poi “CICLOPEDONALI”. Ci sono agli angoli delle strade i relativi cartelli, quello che pubblichiamo è all’inizio della Via Manno. Ho chiesto più volte all’Amministrazione Comunale gli atti e le ragioni, anche perchè le due destinazioni sono incompatibili tra loro, come sono incompatibili le concessioni che il Comune rilascia, se si tine conto delle norme del Codice della Strada. E’ un ” mistero” che il Comune ( Amministratori e Tecnici) non hanno voluto chiarire a chi ha posto, come me , delle specifiche domande. Vorranno chiarirlo altri Organi di controllo che dovrebbero preoccuparsene ? Come fa giustamente il Cittadino A.D. che chiede ” spiegazioni alle Istituzioni” ?

Marcello Roberto Marchi