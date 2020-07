Cagliari ricorda il giudice Borsellino: Fdi col sindaco Truzzu depongono una corona di fiori

Questa mattina alle 10, in piazza Falcone e Borsellino a Cagliari, per iniziativa del gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Cagliari, e’ stata deposta una corona di fiori in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, uccisi dalla mafia a Palermo esattamente 28 anni fa. Alla cerimonia ha presenziato il Sindaco Paolo Truzzu, il capogruppo di FDI Antonello Floris che ha ricordato la figura di Paolo Borsellino e della sua scorta ” Servitori dello stato che hanno sacrificato la loro vita per salvaguardare la sicurezza e la legalità del nostro paese, il loro sacrificio non è stato vano perché hanno risvegliato in tutti Noi il senso del dovere e la consapevolezza che la priorità nel nostro paese deve essere la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata”. PRESENTI i consiglieri Stefania loi, Corrado Maxia e Salvatore Sirigu, gli assessori comunali Alessio Mereu. Viviana Lantini, il deputato Salvatore Deidda, il coordinatore regionale Antonella Zedda, il coordinatore provinciale Marco Por