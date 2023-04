Cagliari, riapre via Porcell e in via Fiume nuovo senso di marcia

A partire da lunedì 24 aprile 2023 inizieranno le operazioni di riapertura alla circolazione nella via Giovanni Porcell. Contestualmente si procederà con l’inversione del senso di circolazione nella via Fiume.

La riapertura è stata disposta con Ordinanza n.888 del 18/04/2023 firmata dal Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti. Queste le prescrizioni complete che saranno in vigore fino al 4 luglio 2023:

riapertura alla circolazione nella via Giovanni Porcell con senso di percorrenza da via Ospedale a via Fiume;

l’istituzione della riduzione di carreggiata nella via Giovanni Porcell nel tratto interessato dalle opere di messa in sicurezza del muro di sostegno Ex Istituti Bioloici, via Porcell n. 4;

l’istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella via Giovanni Porcell nel tratto interessato dalle opere di messa in sicurezza del muro di sostegno Ex Istituti Bioloici, via Porcell n. 4;

l’istituzione del senso unico di circolazione nella via Fiume con senso di percorrenza da via Giovanni Porcell al viale Buoncammino;

l’istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via Fiume all’intersezione con il viale Buoncammino;

l’istituzione della direzione obbligatoria diritto nel viale Buoncammino, su entrambi i sensi di marcia, all’intersezione con la via Fiume;

la revoca dell’Ordinanza Dirigenziale di viabilità n. 2410 del 01/12/2022;

la revoca dell’Ordinanza Dirigenziale di viabilità n. 2424 del 01/12/2022;

la revoca di parti di Ordinanze in contrasto con il presente provvedimento.