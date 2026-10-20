Diversi rami caduti in piazza Esquivel a Cagliari dietro il distributore di benzina nella strada che affianca via Cadello di fronte a Monteclaro. È la fotografia che un cittadino ha inviato a Casteddu Online per denunciare una situazione che non è nuova ai residenti.

“Aspettano che succeda il danno, che rimanga sotto qualcuno”, spiega il lettore. “E allora intervengono per mettere in sicurezza”.

“Devo fare i complimenti alle istituzioni per come tengono pulite queste piazze”, dice con amarezza, “che forse potevano essere tenute un pochino meglio”.

E conclude: “Sono abbandonate a se stesse, è una vergogna, anche per il decoro della città”.