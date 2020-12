Raid vandalico in via Crispi.

Ignoti malviventi nella notte hanno squarciato i pneumatici alle auto in sosta.

“La scorsa settimana mi è stato tagliato lo pneumatico della mia auto parcheggiata in via Roma”, scrive Claudia Firinu, residente di Stampace basso, “stamattina ho avuto modo di notare che tutte le vetture parcheggiate in via Crispi hanno le ruote tagliate, 2 ruote per macchina. E’ una zona disastrata, piena di delinquenza, non si può continuare così”.