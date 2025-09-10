I Consultori familiari al centro delle politiche sociali e sanitarie della città. Il consiglio comunale di Cagliari ha approvato una mozione presentata dalle commissioni consiliari Salute e benessere, presieduta dalla consigliera Rita Polo, e Pari opportunità, guidata dalla consigliera Chiara Cocco, per potenziare il ruolo di questi presidi e migliorare la comunicazione sui servizi offerti alla comunità.

Il documento sancito dall’aula di Palazzo Bacaredda, sottolinea la necessità di rafforzare l’informazione, affinché cittadine e cittadini conoscano con chiarezza come e dove rivolgersi, riconoscendo i Consultori come spazi propri, vicini e accessibili. Parallelamente, la mozione punta a consolidare la rete di collaborazione tra istituzioni impegnate nella promozione della salute, nella prevenzione e nell’inclusione, con particolare attenzione al Piano locale unitario dei servizi (Plus).

I consultori, evidenzia la mozione, sono un punto di riferimento fondamentale per famiglie e per le persone: offrono accesso diretto e gratuito a servizi di prevenzione, ascolto, sostegno psicologico, ginecologico e pediatrico. Non solo: rappresentano anche uno spazio di protezione e accompagnamento per chi affronta situazioni di fragilità.

Con questo atto politico, il Ccnsiglio comunale di Cagliari riafferma l’impegno dell’amministrazione nel contrasto alla violenza di genere, nel sostegno alla genitorialità, nella tutela delle famiglie e dei minori per valorizzare i consultori non solo come servizi sanitari, ma come luoghi di comunità, cura e prevenzione, patrimonio condiviso dell’intera cittadinanza.