Ucraina, l’abbraccio di Cagliari a 40 profughi: il Comune prepara i locali per l’accoglienza

Costituito un gruppo di lavoro interno al Comune di Cagliari per la gestione e il coordinamento di tutte le iniziative a favore dei profughi ucraini, in stretto accordo con la Prefettura.

Del gruppo di lavoro fanno parte diversi servizi quali la Protezione civile, il servizio Politiche sociali, la Polizia Locale, gli Affari Generali e il Gabinetto del sindaco. L’amministrazione comunale ha già messo a disposizione del Consolato Ucraino i locali di via Santa Margherita, consegnati qualche giorno fa, per lo svolgimento delle attività segretariali finalizzate all’organizzazione degli aiuti e supporto alla popolazione ucraina e in mattinata è stato consegnato anche il gazebo della Piazza Ingrao, quale punto d’appoggio per lo smistamento delle informazioni.

Si stanno inoltre approntando tutte le misure per mettere a disposizione locali per poter accogliere da subito circa 40 profughi ucraini che presto arriveranno in città e si stanno monitorando altri spazi che potrebbero rivelarsi idonei per l’accoglienza, valutandone l’agibilità e tutte le garanzie per la sicurezza degli ospiti. Di tale disponibilità si darà conto alla Prefettura.