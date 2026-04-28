Una mattinata all’insegna della prevenzione, della salute e del benessere all’aria aperta. Domenica 17 maggio 2026, a Cagliari, il Parco naturale regionale Molentargius-Saline ospiterà “Prevenzione & Cultura”, un’iniziativa dedicata alla tutela della salute dei reni e alla promozione di corretti stili di vita.

L’evento, promosso dall’Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati (ASNET) insieme alla Fondazione Italiana del Rene e all’associazione Diabete Zero ODV, si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 con ingresso da via La Palma. Una giornata pensata per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione delle patologie renali, spesso silenziose ma strettamente legate a fattori di rischio come ipertensione, diabete e sedentarietà.

Cuore dell’iniziativa sarà lo screening nefrologico gratuito, attivo dalle 9:00 alle 12:30 presso la Palazzina Sali Scelti. Medici e infermieri della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi della ASL di Cagliari effettueranno controlli utili a individuare eventuali fattori di rischio: dalla pressione arteriosa alla frequenza cardiaca, fino a glicemia, colesterolo, trigliceridi e indice di massa corporea.

Non solo salute, ma anche partecipazione e socialità. A partire dalle 9:30, nel Parco delle Emozioni, sarà allestito il “Villaggio delle Associazioni”, uno spazio di incontro tra cittadini e realtà del volontariato sardo, con stand informativi e attività di sensibilizzazione.

La mattinata proseguirà con una passeggiata naturalistica guidata, in programma alle 11:30, alla scoperta della flora e della fauna del parco. Un’occasione per coniugare attività fisica e conoscenza del territorio, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.