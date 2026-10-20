Un uomo era in procinto di salire sul mezzo quando un giovane è arrivato di corsa e si è scagliato contro il viaggiatore. Un pugno fortissimo in faccia, senza preavviso, che ha lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. L’aggressore si è poi dileguato tra le risate degli amici che hanno filmato il tutto con il telefonino.

Un video di pochi secondi che circola in rete e che ritrae forse uno stupido gioco, il “knockout game”, un fenomeno violento in cui l’obiettivo criminale è stendere un passante sconosciuto con un solo pugno a tradimento.

I giovani o giovanissimi che vi partecipano tendono a filmare l’aggressione per poi pubblicarla online alla ricerca di visualizzazioni, commenti o “approvazione” virtuale.

Le autorità e la magistratura ricordano costantemente che non si tratta di un gioco, ma di veri e propri reati penali che vanno dalle percosse alle lesioni personali gravissime. Il Ministero della Giustizia ha affrontato la tematica avvisando che “mettere qualcuno ko” è un reato.

Per quanto riguarda questo episodio al momento non si conoscono i particolari se non che l’uomo aggredito, sembrerebbe un giovane uomo extracomunitario, che attendeva il 9 presumibilmente nella fermata in zona piazza San Michele e dietro a lui c’era un altro viaggiatore rimasto impietrito dopo l’accaduto. Sul bus c’erano pochi viaggiatori e l’autista non si sarebbe accorto di quanto successo. L’aggressore è arrivato di corsa, ha sferrato il colpo e si è dileguato tra le risate di alcuni giovanissimi che hanno filmato l’agguato.

Del fatto sono state informate l’azienda e le forze dell’ordine che hanno in mano il video integrale.