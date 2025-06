Quattro parcheggi in meno, un “caddozzone” in più e neanche un cestino per i rifiuti. A Cagliari, all’ingresso del Parco di Terramaini in via Pisano, scoppia la polemica. A sollevare la questione è un cittadino che segnala con amarezza una recente modifica alla viabilità e alla gestione degli spazi, che avrebbe portato all’eliminazione di quattro parcheggi per far posto ad un commerciante ambulante, il cosiddetto ‘caddozzone’. “Secondo me – scrive il residente – non era affatto necessario togliere quattro posti auto per permettere l’eventuale posteggio di un caddozzone. Si tratta di una scelta scellerata, che non tiene conto del fatto che dentro il parco esiste già un punto ristoro efficiente e ben funzionante. Inoltre, la zona è ristretta: lo spazio è poco e ci si muoverà male sia con le auto che a piedi”. Il cittadino lamenta anche l’assenza di servizi essenziali: “In tutto il tratto, compreso l’ingresso del parco, non c’è nemmeno un cestino per i rifiuti. Possibile che nessuno ci abbia pensato?”. La scelta di destinare l’area a un ambulante, in un punto già affollato e servito, viene giudicata come una decisione poco ponderata, che rischia di creare disagi alla viabilità e peggiorare la vivibilità di uno degli accessi principali a uno dei parchi più frequentati della città.