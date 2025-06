Cagliari, polemica al concerto dei Modà: “Ci fanno buttare i nostri panini per pagarli dentro dieci euro l’uno”. Non solo l’acqua, ai concerti della Fiera vietato introdurre cibo ed ecco che tutto viene fatto buttare. La protesta a Casteddu Online: “Oltre che un salasso è uno schiaffo alla fame nel mondo”. “Segnaliamo una situazione che si è creata ieri sera alla fiera campionaria di Cagliari in occasione del concerto dei Modà, ovvero il pubblico non poteva introdurre cibo all’ interno e veniva obbligato a buttarlo qualora lo avesse negli zainetti, questo per obbligarti a pagare un panino alla modica cifra di 10 €. In allegato foto di una parte del cibo ammucchiato in quanto io sono entrata alle 18:30 e inevitabilmente sarà aumentato successivamente perché il concerto è iniziato alle 21:30. Ritengo che sia stata una cosa aberrante, uno schiaffo alla fame nel mondo”.