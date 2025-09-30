Cagliari, più cantieri e meno parcheggi: insorgono i residenti di via Cocco Ortu e zona. “Dopo Enel e Abbanoa arriva l’impresa per il restyling del Mercato di San Benedetto: dove dobbiamo parcheggiare?”.

Residenti con il pass ma senza spazio dove sostare: la ricerca di un parcheggio vicino a casa era già un problema che, ora, è diventato un incubo. A spiegare la situazione è un residente: “Dopo Enel è arrivata Abbanoa per la rete idrica, che crea delle isole recintate da tante settimane.

Adesso viene fuori l’impresa dei Lavori del Mercato San Benedetto, che ha letteralmente recintato il mercato togliendo ogni possibilità di parcheggiare e le previsioni dei lavori sono dai 3 a 4 anni. Quindi cosa possiamo fare?”. Una domanda senza risposta, non sono stati creati dei parcheggi alternativi a quelli che c’erano e decine di automobilisti sono costretti a vagare per le vie del quartiere con la speranza di trovare qualche metro libero dove poter parcheggiare. Rabbia e disperazione, insomma, i residenti della zona chiedono alle istituzioni di intervenire in merito alla problematica esposta.