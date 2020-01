Cagliari, piste e traffico in via Liguria: in arrivo 2 rotatorie in piazza Kennedy e via Campania

Troppo traffico in via Liguria con la pista ciclabile. E ora il Comune rimette mano alla viabilità a La Vega. Le ipotesi allo studio: il senso unico in via Romagna direzione via Liguria (lato Cittadella della salute), due rotatorie (una in piazza Kennedy e l’altra tra via Liguria, via Campania e via Mattei) e la chiusura dell’intersezione in via Istria.

Il progetto è stato discusso oggi al sopralluogo della commissione Mobilità alla presenza dell’assessore Alessio Mereu. “Stimo ragionando sull’impatto delle piste ciclabili sulla viabilità”, spiega Marcello Piras, presidente della commissione, “un flusso unico contribuirebbe a ridurre i tempi di percorrenza”. Tra le ipotesi quella del senso unico in via Romagna (corsie lato Cittadella della salute, ndr) per le auto che da via dei Giudicati si dirigono verso via Liguria e via Piemonte. Mentre le auto in arrivo da via Liguria potranno raggiungere via Bacaredda passando da piazza Kennedy (dove verrà realizzata una rotatoria) reimmettendosi in via Romagna (lato parcheggio).

“Pensiamo anche di chiudere l’intersezione tra via Liguria e via Istria”, aggiunge Piras, “chi dovrà svoltare a sinistra potrà farlo dopo aver attraversato una rotatoria che gli uffici stanno studiando tra via Campania, via Liguria e via Mattei all’altezza del varco del parco di Monte Claro”. Possibile anche la razionalizzazione del semaforo di via Trentino. “Il progetto verrà definito dagli uffici”, conclude Piras, “poi il passaggio in giunta. E’ possibile la sperimentazione, ma ancora non ci sono date”.

“Stiamo studiando in che modo velocizzare il percorso”, aggiunge Andrea Dettori, “che oggi è in sofferenza soprattutto all’altezza del Pacinotti nelle ore di punta. Ma ancora non c’è nulla di concreto solo ipotesi tutte da studiare”. Ma tra i consiglieri c’è chi solleva dubbi circa l’ipotesi che le rotatorie possano contribuire a congestionare il traffico.