Cagliari, pioggia di supermercati a Pirri: Città Mercato più grande e poi Eurospin e Lidl

Ok all’ampliamente del centro commerciale Marconi. Ma non sarà il solo nella zona. “Presto infatti potrebbero partire i lavori per l’Eurospin di viale Pisano e sappiamo che da queste parti arriverà anche un nuovo punto vendita della Lidl”, annuncia Cristiano Ardau, segretario regionale Uil Tucs Sardegna. Una pioggia di supermercati dunque sta per riversarsi nella zona di Pirri. Ma per il sindacalista non c’è da esultare, soprattutto per quanto riguarda le lungaggini che hanno accompagnato il via libera all’ampliamento del Marconi. “È il festival dell’assurdo”, denuncia Ardau, “lavoratori in ostaggio di burocrati che hanno impiegato 8 anni a gestire una pratica che avrebbe dovuto essere approvata in pochissimo tempo. Stiamo rasentando la follia: hanno perso il posto centinaia di lavoratori? Chi glielo restituirà. E tanti hanno svolto ore in cassa integrazione e perso retribuzione chi li risarcirà? È arrivato il benestare della conferenza di servizi. Si sta minando la produttività di sistema, qui serve capire che futuro si vuol dare al territorio”.

Eurospin. Il nuovo supermercato nascerà nell’ambito di una muova lottizzazione che prenderà corpo sui vecchi terreni agricoli (attualmente campagna incolta) tra via Vesalio, viale Pisano e il tracciato della metropolitana Arst, nella zona di Terramaini. Il complesso prevede fabbricati (in totale 24 mila metri cubi) situati in quattro zone distinte: una di queste sarà una zona commerciale dove sorgerà un supermercato.