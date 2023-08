Cagliari, Piazza Gramsci è una vergogna: “Non solo cantieri, qui regnano sporcizia e degrado”. La piazza è completamente nera, cosparsa di bacche che rendono il percorso impossibile. Gli abitanti della zona contestano il sindaco Paolo Truzzu, che probabilmente non ha a cuore Gramsci nel suo credo politico ma neanche la piazza al centro di Cagliari, in circostanza a dir poco indecorose. Le panchine sono piene di bacche e sedersi è impossibile, la pavimentazione è scivolosa e pericolosa. “Ogni volta per potere chiedere una semplice pulizia della piazza dobbiamo rivolgerci a Casteddu Online- raccontano gli abitanti- visto che degli operai del Comune non c’è traccia. E’ uno sfregio lasciare la piazza in queste condizioni, fa veramente schifo. Speriamo che il Comune intervenga almeno nei prossimi giorni”. Nella piazza ci sono anche diversi locali, e sedersi in una panchina a mangiare anche solo un gelato è diventata una chimera.