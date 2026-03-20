Cagliari piange Marco Sanna, uno dei pilastri del Mercatino Cuore: “Sei stato un bravissimo ragazzo”.

Un lutto che ha colpito tutti i componenti del gruppo che ogni domenica si ritrovano nel piazzale di Sant’Elia per esporre le proprie bancarelle. Tra una vendita e l’altra, si diventa amici e si stringono rapporti veri d’amicizia e così aveva fatto Sanna con gli altri colleghi. Un male incurabile lo ha strappato all’affetto della sua famiglia e di tutte le persone che gli volevano bene. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono dedicati all’uomo sui social: “Ci stringiamo al dolore della sua famiglia per la prematura scomparsa del caro Marco”.