Cagliari piange Aurora, storica edicolante di Genneruxi: “Ci mancherai, dolcissimo angelo”

Ci mancherà il sorriso di Aurora, mancherà a tutti i suoi amici, ai suoi cari, alla sua piccola bimba. Mancherà ai clienti dell’edicola di Genneruxi che gestiva da sempre. Ci ha lasciato a soli 46 anni. Aurora De Pasquale era una donna dolcissima, sempre un sorriso per tutti: era la sorella di Vasco Cogotti, altro storico edicolante in città, che come tanti altri in queste ore la ricorda con grandissimo affetto. “Ci mancherai, dolce angelo”, le parole di commozione dell’amica Silvia Aquilotti. Aurora lascia la madre Sandra, il marito Alessio, il fratello Vasco e la splendida figlia Asia. Il funerale di Aurora è fissato per domani, lunedi 26 Agosto, alle ore 15,00, presso la chiesa del Santissimo Crocifisso a Genneruxi.

Gianfranco Carboni