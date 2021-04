Cagliari, perde una mano a Capodanno: colletta degli amici per donargli un arto artificiale

Cagliari – Perde una mano durante i festeggiamenti di fine anno: Jonathan Pirina, 29 anni, e gli amici aprono una raccolta fondi per acquistare un arto artificiale.

A Radio CASTEDDU, Jonathan racconta il dramma che ha vissuto e la speranza di poter riprendere una vita quasi normale grazie alla protesi che vorrebbe acquistare e che costa 58 mila euro. “Con i miei amici avremmo voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno nel modo più appagante e abbiamo acquistato dei fuochi d’artificio che, alla fine, si sono rivelati un vero e proprio ordigno. 5 minuti prima dello scoccare della mezzanotte ho acceso uno di questi fuochi che non mi ha dato il tempo di fare niente: è letteralmente scoppiato in mano, a 50 cm dalla faccia. A parte i danni vari che ho subito, udito danneggiato tra l’altro, ho perso completamente la mia mano destra. Ho visionato vari centri dove fanno delle protesi che possono sostituire il mio arto che non ho più e queste hanno un costo di circa 58 mila euro. La ASL non copre tutto e io, essendo quattro mesi fermo, ho sempre lavorato come manovale, con due figli e affitto da pagare, quel poco che avevo è andato via. Con gli amici ho creato questa raccolta fondi per chiedere un sostegno a tutti”.

Risentite qui l’intervista a Jonathan Pirina di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

