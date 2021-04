Alghero, mancano i vaccini all’Hub del Mariotti: domani saltano le somministrazioni

sardegna

Domani, 27 aprile, calendario sospeso per mancanza di vaccini al Mariotti. Solo gli over 80 non ancora vaccinati, le seconde dosi in programma, i soggetti fragili. Oggi record delle somministrazioni, toccata quota 772