Cagliari perde Nino Nonnis, lo scrittore che con le sue battute disegnava davvero il nostro mondo

Cagliari perde Nino Nonnis, lo scrittore che con le sue battute disegnava il nostro mondo. Meglio di tutti. Amava il calcio ma soprattutto la sua città e la vita, che nei suoi libri descriveva con ironia e sapienza, con racconti entusiasmanti che sembravano dipinti. Grande attore teatrale, ci lascia a 76 anni, era nato Sindia ma ha sempre vissuto a Cagliari dove svolgeva anche il mestiere di maestro elementare. Il primo a ricordarlo oggi è stato il giornalista Giancarlo Ghirra: “Era da un po’ che non leggevo le tue analisi e le tue battute illuminanti su Cagliari, Sindia, la Sardegna, il calcio, il bridge, il liceo Dettori, gli oreri della città che ti ha adottato e tu tanto hai amato. E ora pensare che hai lasciato questo mondo mi viene difficile, anche perché non vorrei offendere la tua anima ironica con sentimentalismi e tristezze. Tuttavia non lo posso negare: mi manchi, e mi mancheranno le risate provocate dalle tue battute taglienti, spesso amare, sempre molto intelligenti.

Ciao Nino Nonnis, ci restano per fortuna i tuoi scritti, le tue performance cinematografiche, soprattutto il racconto delle chiacchierate con te all’insegna di un umorismo sottile, colto e popolare insieme. Spero riesca a sorridere anche dove sei; stai sicuro che pensando a te non mancheranno i momenti di allegria”, spiega Ghirra. Aveva collaborato anche per il Giornale di Sardegna, scrivendo articoli di grande maestria, impossibile non terminare di leggerli col sorriso.