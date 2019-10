Cagliari, perde il controllo dell’auto e si schianta su un muro: 18enne all’ospedale

Incidente stradale questa mattina all’alba alle porte di Cagliari. Un 18enne di Quartu, a bordo di una Suzuki Swift, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto in viale Monastir, andando a finire contro il muro di un’attività commerciale. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso al Brotzu. E’ intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi di legge, dagli accertamenti degli agenti è risultato che il conducente non aveva la patente, perché mai conseguita, e l’auto senza copertura assicurativa.