Per la Solo Women Run 2025, in programma a Cagliari domenica 16 marzo dalle 6:30 alle 13:00, tutte le fermate lungo il percorso di gara (Diaz, Cimitero, Bonaria, Regina Margherita, Manno, Carlo Felice, Roma, Diaz) saranno soppresse.

Le linee 1, 5/11, 6, 7, 8A, 10, 30R, 31R, M, PF, PQ modificano il percorso come di seguito indicato:

LINEA 1

Direzione Gioia

I bus, giunti in via Pola, proseguono nel Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, viale S. Vincenzo, via La Vega, via Romagna, via Bacaredda e

via Sonnino, da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Brotzu

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguono in via Sonnino, via Bacaredda, via Romagna, via Piemonte, via Toscana, via La Vega, viale San Vincenzo,

piazza d’Armi, viale Merello, via De Magistris e viale Trento da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA 5/11

Direzione Cinquini

I bus, giunti alla rotonda di ponte Vittorio, proseguono in viale San Bartolomeo, viale Ferrara, viale Colombo, via Roma (lato mare) e piazza Matteotti

dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Calamosca

I bus, giunti in piazza Matteotti, proseguiranno in via Roma (lato mare), viale Colombo, viale Ferrara e viale San Bartolomeo da dove riprenderanno

il percorso ordinario.

LINEA 6

Direzione Sant’Elia

I bus, giunti in viale San Vincenzo, proseguiranno in via La Vega, via Romagna, via Bacaredda, via Sonnino, via Logudoro e via Dante da dove

riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Andorra

I bus, giunti in piazza Repubblica, proseguono in via Dante, via Paoli, via Bacaredda, via Romagna, via Piemonte, via Toscana, via La Vega,

viale San Vincenzo dove, effettuata inversione di senso di marcia alla rotonda, riprendono viale San Vincenzo e il percorso ordinario verso via Andorra.

LINEA 7

Direzione piazza San Rocco

Percorso limitato alla fermata n. 60 Ospedale (Clinica Macciotta).

Direzione Yenne

I bus, giunti in piazza San Rocco, proseguono in via Sulis, viale Regina Elena, via Badas, Porta Cristina, viale Buoncammino, via Anfiteatro,

via Ospedale e via San Giorgio dove effettuano l’inversione di marcia e riprendono il percorso ordinario dal capolinea provvisorio presso

la fermata n. 60 Ospedale (Clinica Macciotta).

LINEA 8/A

Direzione Giorgino

I bus, giunti in via Is Maglias, proseguono in viale Merello, via de Magistris, viale Trento, via Sauro, viale Trieste, via Roma e piazza Matteotti

da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Policlinico

I bus, giunti in piazza Matteotti, proseguono in Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello e via Is Maglias da dove riprendono il percorso

ordinario in direzione Policlinico.

LINEA 10

Direzione Binaghi

I bus, giunti alla rotonda Badas/Regina Elena/S. Vincenzo, proseguono in viale Vincenzo, via La Vega, via Romagna, via Bacaredda e via Sonnino

da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione S. Ignazio

I bus, giunti in via Alghero, proseguono in via Sonnino, via Bacaredda, via Romagna, via Piemonte, via Toscana, via La Vega, viale San Vincenzo e

alla rotatoria di via Badas riprendono il percorso ordinario.

LINEA 30R-31R

Direzione Matteotti

I bus, giunti all’incrocio di via San Benedetto, proseguono in via Pergolesi, via Tuveri e via Dante dove effettuano il capolinea provvisorio

alla fermata n. 196 Dante (Stazione Metro) da dove riprendono il percorso in direzione Quartu.

Direzione Quartu S. Elena

I bus in partenza dal capolinea provvisorio presso la fermata n. 196 Dante (stazione Metro) effettuano il percorso ordinario.

LINEA M

Direzione Matteotti

I bus, giunti in via Sonnino, limitano il percorso alla fermata n. 21 Sonnino (piazza Gramsci) dove effettuano il capolinea provvisorio.

Direzione Gottardo

I bus in partenza dal capolinea provvisorio presso la fermata n. 21 Sonnino (piazza Gramsci), alla rotonda di via XX settembre riprendono via Sonnino, da dove

riprendono il percorso ordinario.

LINEE PF – PQ

Direzione Matteotti

I bus, giunti alla rotonda di Ponte Vittorio, proseguono in viale San Bartolomeo, viale Ferrara, viale Colombo, via Roma (lato mare) e piazza Matteotti.

Direzione Flumini/IV Novembre

I bus in partenza da piazza Matteotti proseguono in via Roma (lato mare), viale Colombo, via Ferrara, via Tramontana e viale Poetto dove

riprendono il percorso ordinario.

FERMATE

Fermate provvisorie:

Sono previste due fermate provvisorie, una di fronte all’altra, per le linee PF, PQ e 5/11 in viale Colombo all’altezza ex Hotel Mediterraneo.

Si effettuano, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo la deviazione di percorso.