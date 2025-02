Cagliari, pensione bloccata a un anziano invalido, l’appello disperato del figlio: “Non posso comprare nemmeno da mangiare”

Maurizio M., cittadino cagliaritano, racconta l’odissea che sta affrontando riguardo l’impossibilità di riscuotere la pensione dell’anziano padre, invalido al 100%. Da quattro mesi la situazione è precipitata a causa di un debito contratto con Abbanoa, che ha portato alla trattenuta di circa 50 euro mensili sulla pensione. Tuttavia, da febbraio la situazione è peggiorata: la pensione risulta completamente bloccata. “Fino a gennaio riuscivamo a ritirare i soldi, anche se ogni mese dovevo recarmi alla posta per fare lo sblocco”, racconta Maurizio. “Il 31 gennaio mi sono ripresentato per effettuare lo sblocco come di consueto, qualche giorno prima dell’erogazione della pensione, ma dal primo febbraio non ci permettono più di ritirare i soldi”. Nonostante l’INPS abbia regolarmente versato l’importo, la posta non consente l’accesso alla pensione. “Mi dicono che non possono farci niente”, spiega Maurizio. “Mio padre è invalido al 100%, ha bisogno di essere aiutato in tutto, e oltre alla pensione c’è anche l’accompagnamento, ma non possiamo accedere a nulla”. Maurizio denuncia una situazione che si protrae ormai da otto giorni senza soluzioni: “Ogni giorno mi reco alla posta con mio padre, ma la risposta è sempre la stessa: non possiamo fare niente. Eppure per legge esiste una quota non pignorabile, non si riesce a capire la natura di tale disservizio”. A rendere ancora più grave la situazione è l’assenza di spiegazioni chiare. “Mi è stato dato un foglio di reclamo, dicendomi che il problema dipende da Roma, e che finché non arriva un via libera la pensione non può essere sbloccata. Ma non mi viene detto come procedere né a chi rivolgermi”. “Non posso comprare nulla per mio padre, nemmeno il necessario per mangiare. Non so più come fare”. L’appello di Maurizio è disperato: “Questo problema con Abbanoa è una questione a parte, ma la trattenuta totale della pensione è inaccettabile. Non è possibile lasciare un anziano invalido senza risorse per settimane. Chiedo solo che qualcuno si prenda carico di questa vicenda e mi indichi come risolvere il problema. Quanti altri mesi devono passare?”