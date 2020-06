Cagliari, paura per un incendio in via Puglie: i rifiuti in fiamme nell’autocompattatore (VIDEO)

Cagliari, paura per un incendio in via Puglie: i rifiuti in fiamma nell’autocompattatore. Guardate il VIDEO: la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Porto, è intervenuta in via Puglie, nel comune di Cagliari. Per l’incendio dei rifiuti, contenuti all’interno di un autocompattatore, l’autista è riuscito a scaricare il contenuto prima che l’incendio aggredisse il veicolo. Gli uomini del 115 hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Non risultano persone ferite