Paura in via Roma poco prima di mezzogiorno: un ciclista è stato travolto vicino al palazzo del Consiglio regionale, vicino alle strisce pedonali. Immediato l’intervento dei soccorsi, mentre il traffico è stato bloccato. I soccorritori del 118 intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica hanno portato il ciclista in ospedale per accertamenti dopo averlo stabilizzato. Indagano gli agenti della polizia locale per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La viabilità ha inevitabilmente ancora una volta subito forti rallentamenti.