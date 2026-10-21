Momenti di paura oggi in piazza Francesco de Esquivel, a Cagliari, dove un grosso ramo si è staccato da un albero rischiando di colpire un uomo che si trovava nella zona. A raccontare l’episodio è un cittadino, che segnala una situazione di potenziale pericolo e chiede un intervento urgente per mettere in sicurezza il verde pubblico.

«Stavo passeggiando in piazza Esquivel quando, a un tratto, mi sono visto sfiorare da un grosso ramo staccatosi dall’albero», riferisce il cittadino nella sua segnalazione. Un episodio che, secondo il racconto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se il ramo avesse colpito direttamente il giovane.

La preoccupazione riguarda anche le condizioni dell’area verde, che il cittadino descrive come trascurata. Nelle fotografie inviate alla redazione si vedono rami e vegetazione accumulati a ridosso del passaggio pedonale, mentre la manutenzione della piazza finisce al centro delle proteste.

«Io dico: il Comune di Cagliari cosa aspetta, che ci scappi il morto? Almeno fate potatura e mettete in sicurezza l’albero», è l’appello rivolto all’amministrazione comunale, con riferimento alla necessità di intervenire per scongiurare altri episodi.

«Sembra che il Comune si dimentichi di questa piazza», aggiunge il cittadino, che chiede maggiore attenzione per uno spazio pubblico frequentato dai residenti.

Ora la richiesta è quella di verificare le condizioni dell’albero e intervenire tempestivamente, per evitare che un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente grave si ripeta.