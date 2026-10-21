Addio a Manuela Porcu, 51 anni, magistrato e sostituto Procuratore: lascia un marito e tre piccoli figli. Un male incurabile ha preso il sopravvento, era cugina dell’ex sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu.

È attraverso le parole dell’ex primo cittadino che viene ricordata la donna “affabile, riservata, caparbia, di una intelligenza sopraffina, lascia nello sconforto più totale noi tutti, ma soprattutto lascia un marito e tre piccoli figlioli, un padre che così amorevolmente l’ha seguita nel suo pellegrinare, nonostante l’età.

Stamattina Manuela Porcu si è arresa ad una grande sofferenza che da anni la perseguitava, ed è volata in cielo.

Era per me una seconda sorella.

Si può dire cresciuti insieme, perché due anni più piccola, con una intensa infanzia trascorsa in paese, considerato il profondo attaccamento tra fratelli, babbo e zio, che spesso li portava nei fine settimana a venire da Nuoro per trascorrerli insieme.

Riservata e caparbia. E’ cosi che Manuela ha affrontato questi ultimi anni, ma è cosi che ha affrontato sempre la sua vita. Radicata a Nuoro con una brillante carriera scolastica e universitaria raggiunge l’avvocatura che la esercita per alcuni anni, per poi diventare un magistrato ed un Sostituto Procuratore; a Nuoro. Con tanti anni di sacrifici e studi, pone le basi per una grande carriera giudiziaria e soprattutto familiare con Alessandro a Nuoro; ma il triste destino tramava alle sue spalle…

Milano diventa la sua seconda casa, di viva speranza.

Mossa da una grande fede ci ha provato con tutte le sue forze Manuela, sempre, affrontando le sfide con il suo caratteristico sorriso, con una grandissima dignità, con caparbietà….

Ora che tutto è silenzio è l’ora dei ricordi, quelli belli e spensierati, dalla nostra infanzia fino qualche mese fa, è il momento di lacrime che sgorgano silenziose, perché tu cara Manuela sei stata un dono prezioso della vita e per quanto possibile, ne abbiamo goduto a piene mani…

Al cospetto del Signore, hai trovato la tua Pace, hai trovato sicuramente tante persone care e insieme a loro continua a vigilare sui tuoi piccoli, che sicuramente hai egregiamente preparato al distacco, ma una grande Mamma lascia sempre un Grande vuoto”.