Cagliari, paura a San Michele: una sedia in fiamme in un appartamento di via Bosco Cappuccio

Paura in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Bosco Cappuccio, nel rione cagliaritano di San Michele. Un incendio è scoppiato in una delle stanze, avvolgendo una sedia dalle fiamme. Le cause del rogo vanno ancora chiarite, chi è intervenuto spiega che potrebbe essere stata fatale una candela. L’unica persona presente in casa, una donna, è subito fuggita in strada e ha chiamato il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, fortunatamente, sono riusciti a domare il fuoco prima che potesse arrivare a colpire il resto della casa. I pompieri hanno dovuto obbligatoriamente bloccare il traffico per intervenire.

Molti i curiosi che si sono fermati ad osservare l’intervento. Alla fine i danni sono minimi e le condizioni della donna, stando a quanto trapela, non destano preoccupazione.