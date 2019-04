Cagliari, patrocinio gratuito in Tribunale senza averne diritto: una persona nei guai

Le Fiamme Gialle della 2^ Compagnia di Cagliari hanno individuato un uomo residente nel capoluogo che ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento del gratuito patrocinio con dati reddituali non veritieri.

Al fine di garantire il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, l’ordinamento italiano riconosce la possibilità per tutti di accedere ad una adeguata difesa tecnica attraverso l’istituto del gratuito patrocinio.

Per poter accedere a tale beneficio, con la possibilità di essere difesi da un legale iscritto in appositi albi che riceve i propri compensi direttamente dal Tribunale di riferimento, è necessario che la persona interessata possieda, anche attraverso i componenti del proprio nucleo familiare, un reddito non superiore ad euro 11.493,82, suscettibile di crescita per ogni singolo componente della famiglia.

Il controllo della Guardia di Finanza è scaturito a seguito dell’analisi, disposta dal Tribunale di Cagliari, circa la posizione reddituale di una persona che, nell’anno 2018, aveva presentato una domanda di ammissione indicando redditi complessivi di poco superiori ai 10 mila euro.

L’analisi approfondita tramite le banche dati in uso al Corpo ha invece consentito di ricostruire una posizione reddituale del nucleo familiare superiore ai 24 mila euro.