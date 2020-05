Cagliari, partite Iva stremate in piazza: “Vogliamo zona franca e moneta parallela all’euro”

Le partite Iva, i commercianti, gli artigiani e i gestori delle pompe di benzina, più altre categorie, manifestano in piazza dei Centomila a Cagliari.

Le richieste? Quelle principali sono due: “Sardegna zona franca integrale e una moneta completamentare all’euro, per uscire da questa schiavitù”, spiega più di un organizzatore. Numerose le associazioni presenti: Stop Europa, Movimento zona franca, Angac, Movimento artigiani e commercianti del Campidano e Area vasta di Cagliari, Vrpi, Noi shardana, Movimento artigiani liberi del Medio Campidano, Più Sardegna, Fuori dall’Eurogabbia Sardegna e No Euro. L’iniziativa ha come obiettivo la sovranità monetaria ed è volta quindi a promuovere la messa in corso di una moneta parallela all’euro (ad uso interno) per permettere immediata immissione di liquidità nel mercato a beneficio delle imprese e delle famiglie devastate dall’emergenza Covid-19.