Cagliari, paga l’iscrizione in palestra con la carta di credito rubata: nei guai un pregiudicato

Di



cagliari

Aveva rubato una borsetta dall’auto di una donna. All’interno i documenti, mille e 300 euro in contanti e la carta utilizzata per un pagamento in una sala da ginnastica cittadina. L’uomo, un 53nne del capoluogo è stato incastrato grazie alle telecamere e denunciato per ricettazione