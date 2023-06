Cagliari, nuovo San Benedetto e mercato provvisorio al Lirico: lavori in ritardo

Erano previsti entro l’estate. Ma i lavori per la realizzazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari davanti al Lirico: non sono mai partiti. Così il Comune ha fissato una data: dovrà entrare in funzione a partire dal gennaio 2024 la struttura che dovrà accogliere gli operatori di San Benedetto durante i lavori di ristrutturazione dello storico mercato civico cagliaritano.

E, per dare un’accelerata, la giunta Truzzu ha deciso di costituire l’Unità di progetto denominata “Mercato provvisorio di San Benedetto”. La struttura dovrà coordinare i diversi servizi coinvolti (Igiene del suolo, Lavori pubblici, Mobilità, Parchi, Patrimonio, Sicurezza, Polizia locale, Economato, Innovazione tecnologica e Attività produttive) con l’obiettivo è quello di realizzare la struttura temporanea in piazza Nazzari quanto prima.

L’Unità di progetto avrà come dirigente responsabile Daniele Olla, già responsabile del Servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti. Gli altri dirigenti “dovranno collaborare attivamente e con spirito sinergico trattandosi di un’attività notevolmente strategica per l’amministrazione”.

Il termine finale per la funzionalità dell’intervento è stabilito al 20 gennaio 2024, previa determinazione precisa del cronoprogramma da parte dell’unità di progetto stessa.

Il mercato provvisorio nascerà in piazza Nazzari, a due passi, forse anche meno, dal Teatro Lirico. E per 3 anni dovrà accogliere i 188 boxisti e i clienti di San Benedetto, quando la struttura dovrà chiudere per i lavori di restauro. Oltre 4 mila mq complessivi di intervento, oltre 2 mila e 500 metri quadri di box attualmente in concessione, 188 concessionari, circa 700 kilowatt di potenza impegnata dai concessionari e circa 300 kilowatt di potenza impegnata dai servizi del Comune. In più la disponibilità di uno spazio in grado di ospitare l’intera struttura in prossimità dell’attuale mercato, 500 parcheggi in prossimità della struttura e 3 ingressi: via Sant’Alenixedda, via Bacaredda, via Cao San Marco.

Il restyling di San Benedetto. Il vecchio mercato oggi risulta privo di uno spazio urbano di qualità, di una piazza pensata per ospitare attività esterne al mercato o eventi collaterali, dove è possibile rivivere i temi propri del luogo di scambio, di incontri e trattative. La riqualificazione prevede la riorganizzazione delle vie di accesso e di sosta al mercato tramite lo spostamento dell’area parcheggio, mantenendo solo pochi posti indispensabili.

Inoltre la realizzazione della nuova piazza del mercato è accompagnata dalla sistemazione pedonale delle aree adiacenti e da una rimodellazione del terreno che, oltre a liberare le parti interrate dell’edificio, consentirà di pianificare e riorganizzare lo spazio con nuovi stalli per le bancarelle, luoghi di sosta, giochi.

Una nuova piazza del Mercato nascerà nello spazio compreso fra l’edificio del mercato stesso e i palazzi di via Pacinotti e verranno sistemate come spazi pubblici le aree limitrofe, comprese fra le nuove aree pedonali del mercato e le vie Cocco Ortu, Bacaredda e Tiziano.