Cagliari, nuove crepe in via Dettori: più transenne e 4 palazzine off limits, il centro storico si sbriciola (VIDEO)

In via Dettori, nel cuore della Marina, la cosiddetta zona rossa istituita dai Vigili del fuoco si allarga. Sono quattro gli edifici off limits, con decine di residenti che o sono stati ospitati in un albergo a spese del Comune o hanno preferito andare da parenti e amici. Più transenne e verifiche serrate anche da parte della Protezione Civile e di Abbanoa: la società idrica ha effettuato delle verifiche, legate ad alcune perdite. Ma è emerso che le tubature danneggiate siano state la conseguenza dei danni agli stabili. I titolari dei locali food sbarrati hanno fatto avanti e indietro con i carrellini per recuperare cibo e bottiglie di vino e spumante, il titolare di una scuola di recupero di anni scolastici ha ottenuto il suo computer grazie a un intervento, rapido, dei pompieri. Intanto, è ancora mistero sulle cause delle lesioni. Non si sa tra quanto le palazzine potranno essere riaperte, e appare chiaro che prima saranno necessari tutti gli interventi di messa in sicurezza.

E i residenti raccontano di essere letteralmente caduti dalle nuvole: “Le crepe sono comparse in pochissime ore, nel giro di una notte”, afferma Paolo Bullitta, residente al terzo piano di una delle palazzine lesionate, proprio sopra una gelateria. Non è stata ancora fornita nessuna indicazione da parte degli uomini della ProCiv, dei pompieri o degli agenti della polizia Locale: i tempi, però, si prospettano lunghi. Tutti i residenti a rischio sono stati evacuati, inclusi un disabile, allettato, portato al sicuro ieri notte.