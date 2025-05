“In consiglio comunale ho portato all’attenzione dell’amministrazione le criticità di Via Milano, una strada storica e vitale per la nostra città, ma che purtroppo presenta diverse problematiche. Ho evidenziato la pericolosità degli attraversamenti pedonali (spesso poco visibili e male illuminati), la necessità di una riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi, e l’importanza di garantire maggiore sicurezza per cittadini e studenti che la percorrono quotidianamente”: a parlare è il consigliere comunale di opposizione Roberto Mura.

“L’assessore competente ha mostrato sensibilità sull’argomento e si è impegnato a destinare le risorse necessarie per la messa in sicurezza e la riqualificazione di Via Milano. Continuerò a seguire da vicino gli sviluppi per assicurarmi che gli impegni presi si trasformino in azioni concrete. La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità”.