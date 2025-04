Cagliari, nuova ondata di strisce blu attorno a via Roma: in città ormai si parcheggia quasi solo a pagamento L’ultimo tratto di via Roma si rifa il look, quasi completato il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’ultimo tratto di via Roma si rifa il look, quasi completato il rifacimento della segnaletica orizzontale. Come si legge dalla foto dal 7 Aprile sino ad oggi, 10 Aprile, il Comune di Cagliari ha programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale. I lavori hanno interessato le strisce pedonali e i parcheggi sia nuovi che vecchi. Sono stati aggiunti infatti parcheggi per lo scarico merci e per le neo mamme. La novità è l’aumento dei parcheggi a spina di pesce a strisce blu, dunque a pagamento, nel lato sinistro della strada. In una città dove il parcheggio nelle zone centrali è diventato un’utopia continuano ad essere aggiunti parcheggi a pagamento, non venendo incontro cosi alle necessità dei cittadini.