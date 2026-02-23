Nuova illuminazione più efficiente per il quartiere La Palma. Sono infatti partiti i cantieri che riguardano il rifacimento dell’impianto esistente, ormai obsoleto, grazie all’installazione di nuove palificazioni e all’utilizzo di nuovi corpi illuminanti, dotati di tecnologia LED a basso consumo ed alto rendimento. Attraverso la sola sostituzione dei corpi illuminati, infatti, si potrà realizzare la riduzione di oltre il 50% dei consumi per ciascuna unità installata.

Finanziati con fondi PN Metro Plus 21-27 e in continuità con le operazioni realizzate nell’ambito del PON Metro 14-20, i lavori interesseranno le seguenti vie: via Africo; via Aquilone; via Borea; via Euro; via Favonio (tratto compreso tra la via Euro e la via Grecale); via Grecale; via Levante; via Libeccio; via Maestrale; via Noto; via Ostro; via Scirocco (tratto compreso tra via Africo e la via Garbino); via Tramontana; via Zeffiro.

L’operazione prevede la realizzazione a nuovo delle reti, incluse le opere di scavo e i cablaggi, e il posizionamento di nuovi quadri elettrici dotati di sistema di telecontrollo e telegestione, che permetteranno la riduzione della potenza in determinati orari, consentendo un significativo risparmio per l’Amministrazione.

È inoltre prevista, negli spazi prospicienti l’area di intervento, caratterizzate da impianti in buone condizioni, la conversione a tecnologia LED degli apparecchi di illuminazione esistenti con eventuale sostituzione dei sostegni ammalorati che non garantiscono più condizioni di sicurezza e stabilità. L’operazione contribuirà anche a perseguire le condizioni ottimali di risparmio energetico, di contenimento della spesa e riduzione degli sprechi.

L’importo totale del progetto è pari a € 1.329.963,98 , di cui 658.663,98 euro da risorse PN Metro PLUS e 671.300,00 euro da risorse comunali.