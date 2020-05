Cagliari, nel sabato notte di fine lockdown l’assalto dei giovani ai “caddozzoni” del Poetto. Tutti insieme in fila per un panino dai “Caddozzoni” sul lungomare, nel primo sabato notte in cui i giovani cagliaritani hanno potuto ritrovarsi liberamente, dopo quasi tre mesi di emergenza Covid. Forse non tutti hanno rispettato le distanze, ma la zona è stata controllata e non ci sono state multe. Sicuramente c’è stata una gran voglia di addentare un panino con cipolla e wurstel e godersi una birra all’aria aperta.