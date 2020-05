Italiano, non più giovanissimo, senza reddito fisso e con uno o due figli: l’identikit dei nuovi poveri a Quartu

Italiano, non più giovanissimo, senza reddito fisso e con uno o due figli. Questo l’identikit del quartese che ha fatto domanda per avere accesso al contributo previsto dalla Legge Regionale 12/2020, il cosiddetto Bonus Famiglia da 800 euro. È quanto emerge da uno studio statistico elaborato dagli uffici con riferimento alle 3200 richieste presentate per il sussidio (escluse quelle duplicate), 1800 delle quali già liquidate.

Venerdì 15 maggio è scaduto il termine per la presentazione al Comune di Quartu delle domande per il bonus da 800 euro destinato alle famiglie in difficoltà per la crisi economica che ha fatto seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19. Le quasi 3500 domande presentate, tenendo conto anche del fatto che poteva chiedere il contributo un solo componente per nucleo familiare, attestano la drammatica condizione che interessa una parte considerevole della popolazione cittadina.

Le domande ad oggi evase sono più della metà. Circa 1800 beneficiari hanno infatti già incassato la prima mensilità. In automatico il mese prossimo riceveranno la seconda. Circa 500 domande non sono andate a buon fine per superamento dei limiti di reddito, mentre 285 sono state annullate in quanto presentate più volte dallo stesso richiedente. Il finanziamento totale assegnato dalla RAS è di 2.8 milioni, mentre il trasferimento di liquidità già effettuato è del 50%, quindi 1.4 milioni. Di questi, più di 850mila euro sono stati già effettivamente pagati, mentre altri 425mila sono pronti ad essere liquidati non appena saranno chiariti alcuni piccoli equivoci emersi nella documentazione presentata.