Cagliari, nave panamense fermata per gravi irregolarità a bordo: interviene la Capitaneria

Un provvedimento di fermo è stato emanato nella giornata di ieri dal Nucleo PortState Control della Capitaneria di porto Cagliari, guidata dal Capitano di Vascello

Mario VALENTE.

Il citato provvedimento è stato emesso a carico di una “Bulk carrier” battente bandiera panamense con un equipaggio di 25 (venticinque) marittimi di

nazionalità cubana.

Poco più di 22.000 tonnellate di stazza lorda, 170 metri di lunghezza, costruita

12 anni fa, la nave, partita dal Messico, è arrivata nel porto canale di Cagliari il

21 marzo u.s. per operazioni commerciali (sbarco di 30.000 tonnellate di

fluorina).

Le attività sono svolte nell’ambito del controllo sulle condizioni previste dalle

Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi

internazionali, e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza dei

mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla

protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta ed approfondita ispezione, durante la quale sono state riscontrate gravissime

carenze correlate alla sicurezza della navigazione.

In tutto le non conformità riscontrate sono state 19 (diciannove), di cui ben 16

(sedici) motivo di fermo nave.

Su disposizione della Capitaneria di Porto la nave non potrà ripartire dal Porto di

Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di

sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata

dal nucleo Port State Control.