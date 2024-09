Cagliari-Napoli, duri scontri tra i tifosi sugli spalti: i napoletani lanciano fumogeni contro la curva Sud, striscioni con la scritta “Beee”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Napoli, duri scontri tra i tifosi sugli spalti: i napoletani lanciano fumogeni contro la curva Sud. Partita clamorosamente interrotta per gli incidenti per otto minuti, con i tifosi cagliaritani che hanno risposto ai lanci e diversi grossi petardi sono stati fatti esplodere dalla Nord verso il campo di gioco. Altissima tensione allo stadio, con il pubblico che urla “Fuori, fuori”bai napoletani, che erano sbarcati in nave a Cagliari esponendo lo striscione “Caccia alle pecore!”. E poi hanno esposto piccoli striscioni con la scritta “bee beee” e mucche con i colori rossoblu. Conte ha spedito Oriali e diversi giocatori per cercare di placare gli ultras del Napoli. Poi la partita è ripresa, il primo tempo si è concluso con il Napoli in vantaggio 1’0 per uno sfortunato autogol di Mina. Lo stesso Mina ha colpito una traversa all’ultimo secondo, un buon Cagliari ha avuto altre due occasioni con Azzi e Piccoli.