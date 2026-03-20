Cagliari-Napoli 0-1, i rossoblù non tirano in porta: allarme Pisacane, due punti in sette partite e salvezza lontana.Decide un gol di McTominay subito dopo solo un minuto, leggerezza e semi papera di Caprile. il Napoli sfiora il raddoppio e il Cagliari gioca un buon secondo tempo ma non riesce a incidere in attacco. Esordio in serie A per il giovanissimo Mendy, la squadra di Conte chiude tutti gli spazi e riesce a portare a casa una preziosa vittoria. Ora i sardi devono sperare nei passi falsi di Cremonese e Lecce, altrimenti diventerà durissima.

Eppure i partenopei nel finale erano alle corde, si è fatta sentire la stanchezza ma il Cagliari non è riuscito ad approfittarne. Stupendo un assist di Mina nel recuperò con prodigioso salvataggio di Spinazzola. Una partita lenta e confusa, iniziata in un clima surreale alla Unipo, Domus per lo sciopero del tifo degli Sconvolts durato oltre 15 minuti, con tutti gli ultras fuori dallo stadio. Pisacane non riesce più a trovare il bandolo della matassa: comunque vada è un finale di campionato in discesa sul quale la società dovrà riflettere sulla eventuale riconferma. La squadra non ha un gioco, non ha una fisionomia precisa, si affida soprattutto sulle ripartenze di Palestra che oggi era spento, forse con un pensiero alla Nazionale. Il Cagliari resta inchiodato a 30 punti, con altre partite insidiose da affrontare. Ora la sosta, poi si dovrà per forza cambiare registro.