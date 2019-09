Cagliari, “Moda sotto le stelle” al Palazzo Civico

Sabato 14 settembre alle ore 21.30 nel cortile del Palazzo Civico di Via Roma si svolgerà la manifestazione di moda, arte e spettacolo “Moda sotto le stelle”, organizzata dall’Avis Regionale della Sardegna in collaborazione con Capoterra 2000, Emme Comunicazione e Sarip Group.

Scopo della manifestazione è sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione del sangue in considerazione della continua emergenza nella nostra Isola.

L’evento è patrocinato del Comune di Cagliari e sostenuto dell’Assessorato alla Cultura.

La serata accoglie un ospite d’eccezione, lo scrittore Biagio Arixi che in questa occasione presenta la sua ultima fatica letteraria “Strega Borghese”. Come nei suoi precedenti libri , “Strega Plebea” e “Donne per niente” si cimenta con i temi della Sardegna.

In scena, le creazioni degli artigiani e delle sartorie: Anna Mattarocci, Natalia Travina, Atelier Orioni, Nicoletta Demontis, Sabina Pisano, Marinella Staico, Roberto Bortolussi, Paola Sailis, Anastasia Mishyna, Dina Pinchuk, Marco Campus, Paola Tangianu.

Gli intermezzi musicali sono affidati ad Antonio Correa, Enrica Pintus, Alessia Farci e Arianna Pinna.