Vederlo così, certo, fa una certa impressione. Il mercato di San Benedetto è ormai sventrato: la demolizione delle due fasce laterali della struttura è stata completata e il cantiere procede verso la nuova fase dei lavori. Un passaggio decisivo per la trasformazione dello storico mercato di Cagliari, destinato a cambiare volto dopo decenni di attività.

Missione compiuta, dunque, sul fronte delle demolizioni: entrambe le ali laterali sono state abbattute, lasciando progressivamente spazio alla nuova configurazione dell’edificio. Le operazioni hanno modificato in modo evidente il profilo del mercato, uno dei luoghi simbolo della città e punto di riferimento per la spesa quotidiana di generazioni di cagliaritani.

Ora il cantiere entra nella fase della ricostruzione e della riqualificazione. L’intervento punta a restituire alla città una struttura completamente rinnovata, moderna e funzionale, mantenendo al tempo stesso il legame con la tradizione commerciale del mercato.

Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento e la consegna del nuovo mercato nella primavera del 2027. Una data che segna l’orizzonte per la restituzione alla città di uno spazio profondamente rinnovato, dopo i lavori che stanno cancellando pezzo dopo pezzo l’impianto originario.