Cagliari, minorenni multati dalla Polizia Locale alla Marina: bevevano alcol in bottiglie di vetro. Tre minorenni multati, e altri due giovani con loro sorpresi a bere alcol in piazza Dettori e in piazza Sant’Eulalia con bottiglie di vetro: per loro una sanzione di 50 euro. Multe che arrivano a pochi giorni dai vertici tra Comune e Prefettura sulla sicurezza nel centro storico della città. Dove altre bande di ragazzini terribili sono accusati dai residenti di fare continui schiamazzi in centro.